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Министр иностранных дел Латвии планирует визит в Украину

Министр иностранных дел Латвии планирует визит в Украину
12:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Твиттер

Новости Украины:Глава МИД Латвии запланировал официальный визит в Украину где проведет встречи с официальными представителями.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс осуществит запланированный визит в Украину в ходе которого встретится премьер-министром Алексеем Гончаруком, спикером Дмитрием Разумковым а также министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайком.

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил в Twitter.

"Еду в Украину, чтобы во время встреч со спикером Разумковым, Премьер-министром Гончаруком и министром иностранных дел Пристайко обсудить двустороннее сотрудничество и поддержку Украины", - написал Ринкевичс.

Гончарук сообщил, что пассажирские перевозки с Крымом не восстанавливают

Также Эдгар Ринкевичс заявил, что планирует взять участие в открытии Латвийского сквера в Киеве а в Запорожье откроет Почетное консульство Латвии в Украине.

Эдгар Ринкевичс планирует свой официальный визит в Украину 7-8 октября.

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Все по теме:

Верховная Рада, МИД Литвы, Вадим Пристайко, Алексей Гончарук, Эдгар Ринкевичс, Дмитрий Разумков.
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