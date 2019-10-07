Замминистра МВД и посол Израиля обсудили взаимный безвиз

Новости Украины:Татьяна Ковальчук обсудила с послом Государства Израиль в Украине вопрос пересечения границы для граждан обоих государств.

Заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук провела рабочую встречу с Послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены детали подписания Соглашения об взаимном отказе от визовых требований граждан Украины и Израиля.

Ковальчук почеркнула, что, исходя из статистических данных Госпогранслужбы, количество отказов граждан Украины при въезде в Израиль не изменилось - за три месяца домой отправили 800 украинцев.

При этом она отметила работу Государственной пограничной службы Украины, которая отлично справилась с многотысячным потоком паломников из Израиля во время Рош ха-Шана 2019 и обеспечила быстрое и комфортное пересечение ими госграницы.

Посол Израиля, в свою очередь, поблагодарил МВД Украины в нынешней организации паломничества в Умань.

Он также сообщил, что Израиль принял ряд конкретных мер по реализации достигнутых министрами договоренностей, но поток украинских граждан, которые хотят получить нелегальное трудоустройство в Израиле, въехав в страну без визы, остается на высоком уровне, что и заставляет принимать жесткие превентивные меры на границе.

Стороны согласились, что путем массового отказа во въезде существующую проблему нелегального трудоустройства в Израиле украинских граждан не решить. Поэтому посол предложил организовать встречу специалистов пограничников, полицейских и представителей миграционных служб, в ходе которой смогут определить пути скоординированных действий и согласовать возможные спорные вопросы.