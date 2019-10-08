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Разумков встретился с главой МИД Латвии

Разумков встретился с главой МИД Латвии
02:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Разумков и Эдгар Ринкевичс разговаривали о Донбассе, Крыме и ОБСЕ.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил благодарность главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичсу за всестороннюю поддержку Украины, в частности в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Встреча состоялась в понедельник, 7 октября, сообщает официальный веб-портал Верховной Рады.

"Украина благодарна вам как представителю Латвии за последовательную позицию относительно российской агрессии на Востоке Украины и аннексии Крыма, а также в вопросах ПАСЕ", - отметил спикер, высоко оценив позицию Латвии и ее парламентской делегации по решению ПАСЕ о возвращении российской делегации в состав Ассамблеи.

В этом контексте Разумков отметил организацию заседания в Риге с участием парламентариев стран Балтии, Грузии, Польши, Великобритании, Украины, Швеции и Дании относительно дальнейших действий в связи с таким решением Ассамблеи.

Председатель парламента выразил благодарность латвийской стороне и за предоставление значительной помощи по реабилитации украинских военных, раненых в боях на Востоке Украины. Он также отметил помощь Латвии в организации отдыха для детей из семей военнослужащих, чьи родители погибли или получили ранения во время АТО/ООС.

"Мы пытаемся завершить войну и прилагаем максимум усилий для возвращения наших людей", - подчеркнул украинский спикер.

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В свою очередь, глава МИД Латвии отметил высокий уровень сотрудничества между вертикалями власти в Украине и высокий темп законодательных изменений. Ринкевичс пожелал успехов в проведении реформ и пригласил украинскую парламентскую делегацию в Латвию.

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Крым, ОБСЕ, Донбасс, МИД Латвии, Эдгар Ринкевичс, Дмитрий Разумков.
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