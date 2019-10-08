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Зеленский и его команда пытаются завершить "несправедливый процесс" по Донбассу

Зеленский и его команда пытаются завершить "несправедливый процесс" по Донбассу
02:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский хочет завершить "несправедливый процесс" по Донбассу, который начали предшественники, или показать его невыполнимость для переход.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются сейчас завершить тот процесс по прекращению войны и возвращению Украине оккупированных территорий Донбасса, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам.

"Сейчас президент Зеленский и вся команда пытаются все-таки завершить то, что начали предшественники, начиная с "Минска". Если мы с вами понимаем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь. Что таким путем нам не разрешить ситуацию, и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т.д. Пока мы с вами не поймем, что мы исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить всё, усиливать нашу армию и ждать очередной атаки", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Пристайко указал, что если Минский процесс не выполняется, и "мы застряли в нем, теряем людей, деньги, и эта опухоль, которая "живет в нас", отравляет нас, не дает нам стартовать вперед, не дает развиваться как государству", тогда нужно обращаться к мировому сообществу с тем, что Украине нужна, наверное, "миссия по поддержанию мира между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях".

"До настоящего времени эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много и предыдущий президент (Петр Порошенко – ИФ), и кто угодно. Мировое сообщество не готово, чтобы этот миротворческий контингент или контингент по поддержанию мира, если говорить правильнее, помог нам восстановить хотя бы ситуацию, когда никто не убивает на нашей земле людей", - пояснил он.

"Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по "кипрскому сценарию" или по какому-то другому", - добавил министр.

Пристайко также подчеркнул, что нынешняя украинская власть "никуда не спешит" в решении конфликта на Донбассе, но задался вопросом, а чего ей предлагают дожидаться.

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"Когда убьют "достаточно" наших солдат? Сколько мы должны потерять конкретно людей? Сейчас мы считаем до 14 тыс. Подождём до 28 тыс. и тогда начнем работать? Мы считаем, что всё то время, которое мы уже потеряли на то, что вели переговоры, как я теперь выясняю, о том, что никогда не собирались выполнять, с самого начала… Я не считаю, что это нормальное отношение к своим партнерам, включая немцев и французов. Говорить им, что будем что-то делать, договариваться с вами, но на самом деле не собираемся это выполнять. А теперь мы более того скажем, что мы еще потянем", - отметил он.

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Донбасс, Владимир Зеленский, Новости Донбасса, Вадим Пристайко, "Несправедливый процесс" по Донбассу.
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