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Разумков рассказал, когда начнут разрабатывать законопроект об особом статусе Донбасса

Разумков рассказал, когда начнут разрабатывать законопроект об особом статусе Донбасса
04:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков считает, что процесс разработки нового законопроекта об особом статусе Донбасса произойдет после нормандской встречи.

Новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше, чем состоится встреча в нормандском формате. Такое мнение высказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

На вопрос, когда теоретически может начаться процесс разработки нового законопроекта об особом статусе Донбасса, Разумков ответил: "Я думаю, не раньше, чем произойдет нормандская встреча".

Председатель ВР подчеркнул, что Украина и украинский парламент приложат максимум усилий, чтобы это сделать раньше, поскольку с нового года заканчивается срок действия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

18 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" была обсуждена и согласована "формула Штайнмайера" относительно действия закона об особом статусе Донбасса и разведения войск на трех участках.

1 октября Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласовала текст "формулы Штайнмайера" и договорилась о начале разведения сил и средств возле Петровского и Золотого.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться на саммите "нормандской четверки".

Украинские волонтеры, участники боевых действий на Донбассе, активисты, общественные и политические деятели выступили с резкой критикой возможности принятия этой "формулы", поскольку она имеет признаки капитуляции Украины. 17 сентября они подписали обращение к президенту Зеленского и обозначили "красные линии" внутренней и внешней политики, которые не следует пересекать власти.

Разумков встретился с главой МИД Латвии

В воскресенье, 6 октября, во многих городах Украины, в частности в Киеве, Виннице, Львове, Харькове, Ужгороде, проходили акции против подписания украинской властью "формулы Штайнмайера" относительно Донбасса. В столице, по данным полиции, участие в вече приняли около 10 тысяч человек.

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Донбасс, Новости Донбасса, Дмитрий Разумков, Законопроект об особом статусе Донбасса.
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