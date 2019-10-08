"Формула Штайнмайера" может привести к имплементации Минских соглашений - НАТО

Новости Украины:Представительство НАТО в Украине поддержало "формулу Штайнмайера".

В Представительстве НАТО в Украине поддержали усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование "формулы Штайнмайера".

Об этом заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает hromadske.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонней контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", - заявил председатель Представительства НАТО в Украине.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".

"Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - добавил Винников.

Как известно, Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера" и договорилась о разведении сил у Золотого и Петровского на Донбассе.

По словам главы государства, эта формула предполагает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания этого плана. По их мнению, сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений, которая касается сферы безопасности. То есть, вывод войск и восстановление контроля Украины над границей должны предшествовать выборам и определению статуса Донбасса.