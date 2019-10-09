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Пашинского предупреждали о единственном шансе бежать из Украины

Пашинского предупреждали о единственном шансе бежать из Украины
02:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:4 октября бывшему народному депутату Пашинскому сообщили о подозрении в причинении тяжкого телесного повреждения.

Бывшего народного депутата Сергея Пашинского предупреждали о том, что у него есть "один шанс немедленно бежать из Украины", заявил адвокат Андрей Федур. Об этом сообщает Громадское.

"Друзья" просили бежать. Не убежишь - 8 лет (лишения свободы - ред.)", - сказал в эфире программы "Нині вже" адвокат Андрей Федур.

При этом он заявил, что Пашинскому говорили, против каких людей он будет давать показания, находясь в СИЗО. "Не в этом деле. Это касалось, в частности Турчинова, Парубия и Порошенко", - уточнил адвокат.

Как сообщалось, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 4 октября сообщили бывшему народному депутату Пашинскому о подозрении в причинении тяжкого телесного повреждения.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел инцидент между народным депутатом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Пашинский ранил своего оппонента из пистолета марки Glock-19, который, по его словам, является наградным - он получил его в марте 2014 года, когда был и.о. главы Администрации Президента.

Адвокат Пашинского заявил, что прокурор не предоставил новых доказательств по делу

Химикус получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

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СИЗО, Сергей Пашинский, Андрей Федур.
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