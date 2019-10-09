Пашинского предупреждали о единственном шансе бежать из Украины

Бывшего народного депутата Сергея Пашинского предупреждали о том, что у него есть "один шанс немедленно бежать из Украины", заявил адвокат Андрей Федур. Об этом сообщает Громадское.
"Друзья" просили бежать. Не убежишь - 8 лет (лишения свободы - ред.)", - сказал в эфире программы "Нині вже" адвокат Андрей Федур.
При этом он заявил, что Пашинскому говорили, против каких людей он будет давать показания, находясь в СИЗО. "Не в этом деле. Это касалось, в частности Турчинова, Парубия и Порошенко", - уточнил адвокат.
Как сообщалось, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 4 октября сообщили бывшему народному депутату Пашинскому о подозрении в причинении тяжкого телесного повреждения.
Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел инцидент между народным депутатом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Пашинский ранил своего оппонента из пистолета марки Glock-19, который, по его словам, является наградным - он получил его в марте 2014 года, когда был и.о. главы Администрации Президента.
Химикус получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.