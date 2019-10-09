Гончарук: Мы начали сокращение госаппарата в сфере юстиции

Новости Украины:Правительство Украины сократило количество главных теруправлений юстиции с 27 до 8.

Кабинет министров Украины сократил количество главных территориальных управлений юстиции с 27 до 8.

"Мы начали сокращение госаппарата в сфере юстиции. Сегодня с 27 главных территориальных управлений мы сократили количество до 8", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду.

Он отметил, что теперь данные управления станут межтерриториальными.

По мнению премьера, реализация решения позволит оптимизировать структуру управлений юстиции и увеличить ее эффективность.