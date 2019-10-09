Науседа: Литва предоставила Украине помощи на сумму больше 10 миллионов евро

Новости Украины:По словам Науседы, Литва намерена и дальше оказывать активную помощь страдающему от войны народу Украины.

Литовская Республика в 2014-2018 годах предоставила Украине более 11 млн евро помощи.

Об этом президент Литовского государства Гитанас Науседа сообщил на встрече с делегацией Днепропетровской области и украинскими военными, проходящими лечение в Друскининкай, сообщается на сайте президента Литвы.

По словам Науседы, Литва намерена и дальше оказывать активную помощь страдающему от войны народу Украины. В частности, Литва ежегодно принимает на реабилитацию по 50 украинских военнослужащих, а помощь Литвы Украине в период 2014-2018 годов составила 11,482 млн евро.

Также отмечается, что по примеру Литвы Украина планирует открыть центр психологической социальной реабилитации, в котором будут помогать пострадавшим от войны людям.

Кроме того, Науседа подчеркнул, что Литва и Украина ведут активное сотрудничество в сферах образования и науки, которое включает как работу со школьниками, приезжающими учиться в Литву, так и развитие партнерских отношений между университетами.