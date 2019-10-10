Скачать
Четверг, 10.10.2019
Советник президента Еврокомиссии: Интервенцию РФ на Донбассе надо прекратить
Советник президента Еврокомиссии: Интервенцию РФ на Донбассе надо прекратить
США, Япония и Беларусь в списке: ПАСЕ призывает ряд стран запретить смертную казнь
ПАСЕ призывает ряд стран запретить смертную казнь
Игрок Реала отказывается уходить в аренду
Игрок Реала отказывается уходить в аренду
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном

Советник президента Еврокомиссии: Интервенцию РФ на Донбассе надо прекратить

Советник президента Еврокомиссии: Интервенцию РФ на Донбассе надо прекратить
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:РФ ведет интервенцию на Донбассе войсками и техникой, убежден советник главы Еврокомиссии.

В случае принятия решения о международной миротворческой миссии на Донбассе она должна помочь Киеву восстановить контроль над всем участком границы с РФ.

Об этом советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок рассказал корреспонденту Укринформа на полях форума Salzburg Europe Summit.

"Думаю, нам надо сотрудничать с ОБСЕ. Необходимо понимать, что эта миротворческая миссия также должна иметь целью помочь украинским властям восстановить контроль над границей", - заявил Брок, комментируя возможность направления на Донбасс миротворческой миссии.

Евродепутат: Мы не можем подталкивать Украину к выполнению каких-то нереальных формул

В то же время политик указал на важность продолжения диалога между сторонами конфликта: "Никогда не отказывайтесь от переговоров. Говорить и еще раз говорить. Я не знаю, будет ли какой-то результат. И никто не знает. Но если не говорить, то точно никакого результата не будет".

ЕНП в Европарламенте о "формуле Штайнмайера": От этого выиграет только Россия

Также политик заявил, что российскую военную интервенцию на Донбассе необходимо прекратить, и Украина должна восстановить контроль над границей.

"Я убежден, что российская интервенция на Донбассе (и сейчас я говорю не про сепаратистов), с войсками и техникой, должна быть прекращена. Украина должна восстановить свой контроль над границей с Россией", - заявил Брок, комментируя вопрос относительно перспектив урегулирования конфликта на Донбассе.

Могерини напоминает: Крым – это Украина, Донбасс – это Украина

Политик считает, что необходимо пошаговое урегулирование - "чтобы постепенно смягчать конфликт и делать его не таким сложным, уменьшать напряжение".

"Надеюсь, что это будет сделано правильным образом, с соблюдением интересов Украины", - добавил советник президента Еврокомиссии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Еврокомиссия, Россия, Донбасс, Элмар Брок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
03 Порошенко: Особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск
04 "Я даже сама не могу понять этого": Виктория Булитко о личной жизни
05 ЕНП в Европарламенте о "формуле Штайнмайера": От этого выиграет только Россия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло &quot;наступает&quot;: прогноз погоды на завтра
Тепло "наступает": прогноз погоды на завтра
Байден: Трампу нужно объявить импичмент
Байден: Трампу нужно объявить импичмент
Турецкие войска начали проведение операции на северо-востоке Сирии
Турецкие войска начали проведение операции в Сирии
Рецепт дня: творожно-маковые биточки (Видео)
Рецепт дня: творожно-маковые биточки (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь