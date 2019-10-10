Советник президента Еврокомиссии: Интервенцию РФ на Донбассе надо прекратить

Новости Украины:РФ ведет интервенцию на Донбассе войсками и техникой, убежден советник главы Еврокомиссии.

В случае принятия решения о международной миротворческой миссии на Донбассе она должна помочь Киеву восстановить контроль над всем участком границы с РФ.

Об этом советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок рассказал корреспонденту Укринформа на полях форума Salzburg Europe Summit.

"Думаю, нам надо сотрудничать с ОБСЕ. Необходимо понимать, что эта миротворческая миссия также должна иметь целью помочь украинским властям восстановить контроль над границей", - заявил Брок, комментируя возможность направления на Донбасс миротворческой миссии.

В то же время политик указал на важность продолжения диалога между сторонами конфликта: "Никогда не отказывайтесь от переговоров. Говорить и еще раз говорить. Я не знаю, будет ли какой-то результат. И никто не знает. Но если не говорить, то точно никакого результата не будет".

Также политик заявил, что российскую военную интервенцию на Донбассе необходимо прекратить, и Украина должна восстановить контроль над границей.

"Я убежден, что российская интервенция на Донбассе (и сейчас я говорю не про сепаратистов), с войсками и техникой, должна быть прекращена. Украина должна восстановить свой контроль над границей с Россией", - заявил Брок, комментируя вопрос относительно перспектив урегулирования конфликта на Донбассе.

Политик считает, что необходимо пошаговое урегулирование - "чтобы постепенно смягчать конфликт и делать его не таким сложным, уменьшать напряжение".

"Надеюсь, что это будет сделано правильным образом, с соблюдением интересов Украины", - добавил советник президента Еврокомиссии.