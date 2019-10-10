Одолеть коррупцию в Одессе: Зеленский не верит в Труханова

Новости Украины:По словам Зеленского, ситуацыя в Одессе зависит от местных выборов.

Президент Владимир Зеленский сомневается, что мэр Одессы Геннадий Труханов преодолеет коррупцию и криминалитет в городе.

Об этом глава государства заявил в ходе пресс-марафона, отвечая на вопрос, знает ли он о преследовании Трухановым одесских активистов и о коррупции и криминале в этом городе.

Президент отметил, что встречался с Трухановым и задавал ему те же вопросы.

По словам Зеленского, Труханов ему ответил, что он мэр, его избрали люди, а доказательств его коррупции и связей с криминалитетом нет.

"Говорили о коррупции. Я говорил ему историю, что вы преследуете общественность. Он жаловался на этого парня Стерненко. Мы знаем, что он убил человека, там сложная ситуация. (Сергей Стерненко - одесский активист, который убил человека, нападавшего на него, во время третьего покушения на его жизнь, - ред). Там есть кланы. Это правда", - сказал Зеленский.

В то же время он выразил убеждение, что ситуация в Одессе зависит от результатов местных выборов.

”Если не увидим в ближайшее время очищения от криминалитета, то будем делать, чтобы сменить там всех. Я не думаю, что что-то изменится. Все будет зависеть от местных выборов”, - подытожил президент.