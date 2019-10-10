Зеленский не станет закрывать "Миротворец"

Новости Украины:Глава государства считает, что закрывать сайты правильно будет лишь по решению суда.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет претензий к редакции сайта "Миротворец".

Об этом он сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос о целесообразности закрытия этого сайта из-за публикации там персональных данных граждан и за то, что людей на этом сайте называют преступниками.

"Однажды даже мою жену туда записали, но потом сняли. Я как президент не могу закрывать или открывать сайты. Если нарушено законодательство, как это было с другими некоторыми сайтами, - терроризм и т.д., тогда ок - готов включаться, а если нет, то неправильно будет президенту сказать закрыть сайт", - отметил Зеленский.

Напомним, Олег Винник оказался в центре скандала с участием российских звезд и попал на сайт "Миротворец".

20 мая "Миротворец" опубликовал список журналистов, аккредитованных в "ДНР", который затем был дополнен. На сайте были выложены личные данные более 4 тыс. журналистов, аккредитованных в разное время для работы в "ДНР", а позже - и "ЛНР" (обе псевдореспублики признаны в Украине террористическими организациями). В "Миротворце" считают, что эти журналисты "сотрудничают с боевиками террористической организации". В 2016 году "Миротворец" официально зарегистрировался как СМИ.