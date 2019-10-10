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"Не готов каждый день": Зеленский - о пресс-марафоне

"Не готов каждый день": Зеленский - о пресс-марафоне
22:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Глава государства рассказал о причинах и эффективности проведения пресс-марафона.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил мотивацию проведения многочасового пресс-марафона с журналистами.

"Эффективно или нет - скажете вы мне. Мне сказали, что был какой-то вакуум, мы мало встречаемся с журналистами. Одни говорили, что я ничего не знаю, другие - что я не умею говорить, третьи - что я кого-то боюсь", - сказал он в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о целесообразности и эффективности такого формата.

Зеленский отметил, что "готов, простите за такие слова, удовлетворить (журналистов - ред.), но не готов каждый день удовлетворять".

Президент отметил, что от журналистов идет "отражение того, что думают люди", и для него это очень важно, но он не может постоянно объяснять всем СМИ, почему у него нет времени и возможности общаться с ними.

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по самой продолжительной в мире пресс-конференции президента страны.

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СМИ, Пресса, Владимир Зеленский, Пресс-марафон.
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