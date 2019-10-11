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Порошенко примет участие в мероприятиях ПА НАТО в Лондоне

Порошенко примет участие в мероприятиях ПА НАТО в Лондоне
11:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Петр Порошенко 12-14 октября совершит визит в Лондон.

Народный депутат, пятый президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 12-14 октября совершит визит в Лондон (Великобритания) для участия в мероприятиях в рамках Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.

"Петр Порошенко примет участие в заседании комитета по вопросам обороны и безопасности. Среди прочего, будет подниматься вопрос о перспективах Плана действий по членству в НАТО для Украины", - сообщает в пятницу пресс-служба "Евросолидарности".

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Согласно информации, программой визита Порошенко в Лондон также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской ассамблеи и руководством Североатлантического альянса.

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НАТО, Петр Порошенко, ПА НАТО, Европейская солидарность.
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