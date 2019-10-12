Премьер открыл конкурсы на должности госслужащих в новом правительстве (Видео)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о начале конкурсного отбора на семь должностей госслужащих в новом правительстве.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мы продолжаем искать настоящих лидеров перемен! Наше правительство поставило амбициозные цели! Впереди много работы. А для достижения целей нам нужна мощная команда в #ПравительствеТехнократов", - говорится в сообщении.
До 15 октября продолжается подача заявок на вакансии:
Сам же конкурс будет проводиться ровно через неделю - 18 октября.
"Место начала проведения проверки владения иностранным языком, которая является одним из официальных языков Совета Европы, — м. Киев, ул. Прорезная, 15", - говорится в описании вакансий на сайте career.gov.ua.