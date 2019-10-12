Премьер открыл конкурсы на должности госслужащих в новом правительстве (Видео)

Новости Украины:Алексей Гончарук объявил конкурсы на места госслужащих в новом правительстве.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о начале конкурсного отбора на семь должностей госслужащих в новом правительстве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы продолжаем искать настоящих лидеров перемен! Наше правительство поставило амбициозные цели! Впереди много работы. А для достижения целей нам нужна мощная команда в #ПравительствеТехнократов", - говорится в сообщении.

До 15 октября продолжается подача заявок на вакансии:

председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра

председателя Государственной службы экспортного контроля

председателя Государственного агентства лесных ресурсов

председателя Украинского института национальной памяти

председателя Государственной службы по этнополитики и свободы совести

председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов

государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта

Сам же конкурс будет проводиться ровно через неделю - 18 октября.

"Место начала проведения проверки владения иностранным языком, которая является одним из официальных языков Совета Европы, — м. Киев, ул. Прорезная, 15", - говорится в описании вакансий на сайте career.gov.ua.