Экс-представитель Украины в ТКГ обратился к Штайнмайеру

Новости Украины:У Марчука есть вопрос к президенту Германии Штайнмайеру.

На создание условий для выборов на Донбассе, то есть реализации "формулы Штайнмайера", нужны годы.

Об этом заявил бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе, политик Евгений Марчук, обращаясь к президенту ФРГ Франку Вальтеру Штайнмайеру.

Марчук напомнил, что первые демократические выборы в Западной Германии состоялись в 1949 году, то есть через четыре года после окончания Второй мировой.

"В связи с этим у меня вопрос к опытнейшему европейскому политику господину Штайнмайеру: Вы действительно подзабыли, что в начале необходимо было всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни, а только потом-потом истинно демократические выборы?", - поинтересовался политик.

По его мнению, не лишним был бы и "Нюрнбергский (или теперь Гаагский) трибунал".

Кроме того, Марчук предложил президенту ФРГ пообщаться с представителями немецкой разведки, чтобы узнать о деталях войны, которую Россия ведет в центре Европы.