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Минфин США просит суд отклонить иск Дерипаски

Минфин США просит суд отклонить иск Дерипаски
10:24 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка,

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на американский Минфин, заявив, что санкции, под действие которых попали он и его компании, были несправедливыми и нанесли значительный ущерб его репутации и финансовому состоянию.

Бизнесмен потребовал убрать его имя из санкционного списка и "кремлевского доклада", а также раскрыть доказательную базу, которая использовалась при введении ограничений.Свой ущерб бизнесмен оценил в 7,5 млрд долларов.

Из меморандума Минфина следует, что ведомство считает решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) по Дерипаске выполненным в соответствии со всеми установленными правилами.

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В открытой аргументации, которую приводил Минфин, есть достаточно информации для утверждения о том, что в ряде случаев Дерипаска действовал в интересах российского политического руководства, заявили в ведомстве. Минфин указал, что оценка правомерности решения включить Дерипаску в санкционный список не является прерогативой суда — в данном случае надзорные функции выполняет конгресс.

В ведомстве также отвергли утверждение адвокатов Дерипаски, согласно которым Минфин должен раскрыть детальную аргументацию включения российского бизнесмена в список санкций из-за Пятой поправки Конституции США. В Минфине пояснили, что бизнесмен не может рассчитывать на защиту основного американского закона, так как не является американским гражданином и не живет в этой стране. Кроме того, ведомство указало на предыдущие прецеденты, когда суд не видел нарушения процедуры в том, что американские власти не раскрывают аргументацию своих решений иностранцам.

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Санкции, Олег Дерипаска, Минфин США.
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