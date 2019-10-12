Скачать
Суббота, 12.10.2019
Пристайко предупредит Европу о последствиях нерешенного вопроса Донбасса
Пристайко предупредит Европу о последствиях нерешенного вопроса Донбасса
При ВСУ создана Водолазная школа: какие у нее цели (Фото)
При ВСУ создана Водолазная школа: какие у нее цели (Фото)
Дания обыграла Швейцарию в рамках отбора Евро-2020
Дания обыграла Швейцарию в рамках отбора Евро-2020
Невозможное возможно: кораллы научились восстанавливаться
Невозможное возможно: кораллы научились восстанавливаться

Восстановленный в должности глава КС Шевчук обещает изменения

Восстановленный в должности глава КС Шевчук обещает изменения
21:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Восстановленный в должности председателя Конституционного суда Шевчук заявил, что будет по-новому руководить судом.

Восстановленный Окружным админсудом Киева в должности судьи и председателя Конституционного суда Станислав Шевчук заявил, что будет по-новому руководить Конституционным судом и не пойдет ни на какие компромиссы и "договорняки".

Об этом он написал в Facebook.

Шеувчук утверждает, что до его отстранения от должности в КС было влияние определенных политических групп.

"Мой предыдущий опыт был направлен на научную и интеллектуальную работу, а тут я оказался внутри процессов, не имеющих к юриспруденции никакого отношения. Суд был поделен на фракции, которые пытались установить контроль над Судом. Я обратился к судьям с предложением забыть о фракциях и перейти к своей непосредственной работе. Моя ошибка заключалась в том, что я не понимал, с кем имею дело, что часть судей не способны на созидание и продуцирование решений, а целью их назначения и было обеспечение контроля над Судом в интересах определённых групп", - отметил Шевчук.

По словам Шевчука, второй ошибкой было то, что он пытался "найти компромисс с этими фракциями внутри Суда, вместо того, чтобы говорить о проблеме публично и привлечь к ее решению общество, поскольку именно общество в условиях неработающего Конституционного Суда является главным заложником этих внутренних свар".

"Совокупность этих ошибок, помноженная на системные проблемы Суда и привела к позорному результату 14 мая", - считает он.

При этом Шевчук заверил, что теперь будет по-новому руководить Конституционным судом.

"Перед вами новый Судья и новый Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук, который не пойдёт ни на какие внешние и внутренние договорняки, не будет искать компромиссы вне публичной повестки и без участия общества. Кто из судей Конституционного Суда не будет готов к таким правилам, должен подать в отставку", - отметил он.

Шевчук также заявил, что предложит новую конституционную реформу, "которая создаст предпосылки для эффективной работы КС... Решения должны приниматься в установленные сроки, будут введены единые транспарентные процедуры назначения и импичмента судьи КС".

Уволенный глава КС Шевчук: Это по сути рейдерский захват должности

Как сообщалось, 14 мая бывший на то время глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук был уволен с должности судьи КС на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины". В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

17 сентября КС на специальном пленарном заседании уволил главу суда Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Конституционный Суд, КС, Станислав Шевчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как на самом деле живется женщинам в монастырях: эксклюзивные снимки (Фото)
02 Богдан снова числится в списках БПП
03 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
04 Покрова 2019: что нельзя делать и что можно делать в это день
05 Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня, молитвы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето&quot; не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
"Бабье лето" не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
Автокефалия ПЦУ официально признана
Автокефалия ПЦУ официально признана
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Новинка от Microsoft: новые клавиатуры компании включают специальные клавиши
Новинка от Microsoft: новые клавиатуры компании включают специальные клавиши
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь