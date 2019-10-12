Восстановленный в должности глава КС Шевчук обещает изменения

Новости Украины:Восстановленный в должности председателя Конституционного суда Шевчук заявил, что будет по-новому руководить судом.

Восстановленный Окружным админсудом Киева в должности судьи и председателя Конституционного суда Станислав Шевчук заявил, что будет по-новому руководить Конституционным судом и не пойдет ни на какие компромиссы и "договорняки".

Об этом он написал в Facebook.

Шеувчук утверждает, что до его отстранения от должности в КС было влияние определенных политических групп.

"Мой предыдущий опыт был направлен на научную и интеллектуальную работу, а тут я оказался внутри процессов, не имеющих к юриспруденции никакого отношения. Суд был поделен на фракции, которые пытались установить контроль над Судом. Я обратился к судьям с предложением забыть о фракциях и перейти к своей непосредственной работе. Моя ошибка заключалась в том, что я не понимал, с кем имею дело, что часть судей не способны на созидание и продуцирование решений, а целью их назначения и было обеспечение контроля над Судом в интересах определённых групп", - отметил Шевчук.

По словам Шевчука, второй ошибкой было то, что он пытался "найти компромисс с этими фракциями внутри Суда, вместо того, чтобы говорить о проблеме публично и привлечь к ее решению общество, поскольку именно общество в условиях неработающего Конституционного Суда является главным заложником этих внутренних свар".

"Совокупность этих ошибок, помноженная на системные проблемы Суда и привела к позорному результату 14 мая", - считает он.

При этом Шевчук заверил, что теперь будет по-новому руководить Конституционным судом.

"Перед вами новый Судья и новый Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук, который не пойдёт ни на какие внешние и внутренние договорняки, не будет искать компромиссы вне публичной повестки и без участия общества. Кто из судей Конституционного Суда не будет готов к таким правилам, должен подать в отставку", - отметил он.

Шевчук также заявил, что предложит новую конституционную реформу, "которая создаст предпосылки для эффективной работы КС... Решения должны приниматься в установленные сроки, будут введены единые транспарентные процедуры назначения и импичмента судьи КС".

Как сообщалось, 14 мая бывший на то время глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук был уволен с должности судьи КС на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины". В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

17 сентября КС на специальном пленарном заседании уволил главу суда Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.