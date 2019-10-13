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Пристайко не видит необходимости во встрече с Лавровым

Пристайко не видит необходимости во встрече с Лавровым
01:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко заявил, что нету необходимости встречаться с Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пока не видит необходимости в прямом общении со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом он сказал в программе Радио Свобода «Субботнее интервью».

"Нельзя сказать, что я особенно спешу. Наверное, дипломатические службы для того и есть, так оно и на самом деле, чтобы все же поддерживать каналы, но на этом этапе мы не видим необходимости в поддержке, в развитии этого канала общения", – сказал Пристайко.

Напомним: в конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, якобы обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке урегулирования ситуации на Донбассе. Лавров отметил, что это не были переговоры, а «разговор».

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МИД, Сергей Лавров, Вадим Пристайко.
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