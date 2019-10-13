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Пристайко: Польша получила от Украины разрешения на эксгумацию захоронений

Пристайко: Польша получила от Украины разрешения на эксгумацию захоронений
06:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко сообщил, что Киев дал разрешения Варшаве на эксгумацию польских захоронений.

Украина предоставила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений на территории нашей страны.

Об этом в программе Радио Свобода «Субботнее интервью» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, Украина готова пойти навстречу Польше в вопросах исторической памяти, но ждет ответных шагов и от Варшавы.

"По вопросу об эксгумационных работах, то есть уже первые подвижки в этом направлении. Есть первые разрешения на проведение этих работ. Мы надеемся, что это немножко разблокирует всю ситуацию", – сказал Пристайко.

В то же время, министр иностранных дел подчеркнул, что Украина ожидает ответных шагов навстречу.

"Наша позиция является принципиальной. О том, что мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем таких же шагов навстречу", – сказал Пристайко.

Как информировало агентство, о формальном согласии на восстановление поисковых работ сообщил 27 сентября заместитель главы МИД Украины Василий Боднар. Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, поиски должны проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей. Официальное прошение о восстановлении поисковых работ Польша подала во второй половине сентября.

Как известно, украинская сторона приостановила выполнение польской стороной в Украину поисково-эксгумационных работ в связи с совершением неизвестными лицами актов вандализма против украинских мест памяти на польско-украинской границе. В общем, на протяжении 2014-2017 годов на юго-востоке Польши хулиганы уничтожили или осквернили около 10-ти мест памяти.

Пристайко не видит необходимости во встрече с Лавровым

Во время встречи в Варшаве 31 августа с польским лидером Анджеем Дудой Президент Владимир Зеленский вышел с инициативой отменить решение о приостановлении поисково-эксгумационных работ польской стороной в Украине, но польская сторона также должна упорядочить Украинский места памяти в Польше.

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Варшава, Польша, Эксгумация, Вадим Пристайко.
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