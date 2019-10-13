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Зарплаты в Минсоцполитики: сколько получает министр Соколовская

Зарплаты в Минсоцполитики: сколько получает министр Соколовская
10:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:При этом, средняя зарплата за сентябрь в министерстве составила более 28 тыс. грн.

Министру социальной политики Украины Юлии Соколовской за сентябрь начислили зарплату в 24 395 грн. Об этом сообщили в Минсоцполитики в ответ на запрос.

"Начисленная заработная плата Министра социальной политики Украины Соколовской Юлии Сергеевны в сентябре 2019 года составляет 24 395,41 гривен", - говорится в ответе. 

При этом, как указано, средняя зарплата за сентябрь в министерстве составила более 28 тыс. грн.

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"Размер средней заработной платы работников Минсоцполитики в сентябре 2019 года составляет 28,4 тыс. гривен", - проинформировали в министерстве.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров.

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Зарплата, Минсоцполитики, Юлия Соколовская.
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