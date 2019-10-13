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Украина в ПА НАТО обсудила организацию проведения заседания ассамблеи в Киеве

Украина в ПА НАТО обсудила организацию проведения заседания ассамблеи в Киеве
17:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Чернева, в доклад "NATO-Russia Relations - a snapshot" которые согласовала с канадским сенатором Джейн Корди.

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что состоялась координационная встреча с секретарем НАТО во время которой согласовали вопросы организации Парламентской ассамблеи в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Состоялась координационная встреча с секретариатом ПА НАТО для согласования некоторых вопросов организации Парламентской ассамблеи в следующем году в Киеве", - написал Чернев.

Он также добавил, что вчера украинская делегация добавила правки в доклад "NATO-Russia Relations - a snapshot" и согласовала с автором, хорватским дипломатом и политиком, Миро Ковачем на двусторонней встрече с хорватской делегацией.

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Также, по словам Чернева, было добавлено правки доклад по Украине и согласовано с автором, канадским сенатором Джейн Корди.

"Провели встречу с президентом ПА НАТО Мадлен Мун. Донесли, что наш курс на НАТО неизменный и заручились ее поддержкой и в дальнейшем... И еще много неформальных встреч с делегатами разных стран", - отчитался глава украинской делегации.

Напомним, с 11 по 14 октября в Лондоне проходит 65-ое ежегодное заседание Парламентской ассамблеи НАТО. В его рамках запланировано панель, посвященная Украине.

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НАТО, Парламентская ассамблея, Егор Чернев, NATO-Russia Relations - a snapshot.
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