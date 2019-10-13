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У Зеленского отреагировали на визит "крымских депутатов" в Анкару

У Зеленского отреагировали на визит "крымских депутатов" в Анкару
16:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В представительстве Президента Украины в Крыму выразили надежду, что правоохранительные органы Украины дадут соответствующую оценку.

Представительство Президента Украины в Крыму отреагировало на визит крымских коллаборантов, так называемых депутатов Государственной думы РФ, в Турцию в составе российской парламентской делегации. Об этом сообщает пресс-служба представительства Президента в Автономной Республике Крым.

"По поводу визита в Турцию представителей крымских коллаборантов, в частности Руслана Бальбека и Натальи Поклонской Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым готовит соответствующий запрос в Министерство иностранных дел Украины относительно принятия необходимых мер и работы с иностранными партнерами по недопущению участия коллаборантов в международных мероприятиях и предотвращению признанию попытки аннексии АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией на международной арене", - говорится в сообщении.

Также в представительстве Президента в АР Крым выразили уверенность, что правоохранительными органами Украины будет дана надлежащая правовая оценка действиям коллаборационистов в рамках существующих или новых уголовных производств.

Прокуратура Крыма отреагирует на визит в Турцию "официальных депутатов"

Ранее бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин в Facebook сообщил, что Турция приняла в составе российской парламентской делегации "крымских депутатов" Наталью Поклонскую и Руслана Бальбека.

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Крым, Анкара, РФ, Владимир Зеленский, Наталья Поклонская, Руслан Бальбек.
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