Резников: Разведение сил пройдет только после семи дней "тишины"

Новости Украины:Представитель Украины в ТКГ: Разведение военных сил на Донбассе будет возможно только после семи дней "тишины".

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что разведение сил и средств на трех пилотных участках в Донбассе возможно лишь после семи дней соблюдения режима прекращения огня.

Об этом сообщил в Резник для Украинского кризисного медиа-центра

Представитель Украины добавил, что недельное соблюдение режима "тишины" на каждом из участков в районах населенных пунктов Золотое и Петровское должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ.

Исполнение решения о разведении только украинской стороной невозможно. Процесс должен осуществляться "зеркально".

Напоминаем, разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе должно было начаться 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.