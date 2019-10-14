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В ЕС хотят узнать позицию Украины по воплощению реформ

В ЕС хотят узнать позицию Украины по воплощению реформ
10:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Федерерика Могерини сообщила, что ЕС хочет услышать планы новой украинской власти по воплощению реформ.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини заявляет, что в ЕС хотят услышать планы новой украинской власти по воплощению реформ.

Об этом Могерини сказала журналистам в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Она сказала, что сегодня главы МИД стран-членов ЕС встретятся с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

По ее словам, сегодня очень важно сохранять внимание Европейского Союза и международного сообщества в отношении Украины.

"Это для нас станет возможностью услышать от него планы новой администрации, нового правительства по реформам. Как вы знаете, Европейский Союз является главным сторонником украинских реформ и также территориальной целостности и суверенитета страны", - сказала Могерини.

Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Украине

Она отметила, что сегодня будет хорошая возможность обсудить с Пристайко перспективы Украины.

Как известно, сегодня на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Пристайко примет участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" по приглашению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Могерини и министров иностранных дел государств-членов ЕС.

Пристайко проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "нормандском формате".

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Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, МИД Украины, Вадим Пристайко, Федерика Могерини.
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