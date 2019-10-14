День защитника Украины: Зеленский почтил память погибших воинов (Фото)

Новости Украины:Президент почтил память погибших украинских военнослужащих.

Президент Украины с женой побывали возле Стены памяти павших за Украину возле Михайловского монастыря в Киеве.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

В ОПУ отметили, что Зеленский возложил цветы и установил лампадки под Стеной с именами погибших за единство Украины военных. Их память он почтил минутой молчания.

Известно, что сегодня президент отправится с рабочим визитом на Донбасс. Там он планирует посетить штаб ООС, а также встретится с военными.

Вчера, Зеленский обратился к украинцам, призвав участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".