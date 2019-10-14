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Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу

Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
19:16 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Могерини назвала удовлетворительными планы Киева по Донбассу и реформам.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала комплексными и удовлетворительными планы Киева по Донбассу и реформам, которые в Люксембурге в понедельник представил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы получили от него (главы МИД Украины. - Ред.) комплексную и, я бы даже сказала, очень удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по реформам, а также о том, как решить конфликт на востоке Украины", - сказала Могерини, общаясь с журналистами после заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

"Мы видим позитивное развитие событий, очень хотим его поддержать", - добавила она.

Пристайко рассказал о позиции Киева относительно членства в ПАСЕ

Могерини также выразила "полную решимость ЕС поддержать повестку дня реформ в Украине".

"Мы намерены продолжать поддержку Украины и украинцев в дальнейшем... Мы подтверждаем сильную решимость ЕС в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, нашей политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - отметила глава дипломатии ЕС.

"Формула Штайнмайера": Пристайко говорит о поддержке Украины странами ЕС

Ранее в понедельник Пристайко заявил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в Париже в середине ноября.

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ЕС, Реформы, Донбасс, Вадим Пристайко, Федерика Могерини.
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