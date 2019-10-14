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В ООН официально признали, что РФ нарушает Женевскую конвенцию в оккупированном Крыму

В ООН официально признали, что РФ нарушает Женевскую конвенцию в оккупированном Крыму
20:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В ООН признали, что РФ нарушает Женевские конвенции путем изменения демографии Крыма.

Украина поблагодарила руководство ООН за официальное признание нарушений Россией Женевских конвенций, которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

С таким заявлением выступил в понедельник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко во время презентации доклада генсека ООН Антониу Гутерриша по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. 

"Согласно докладу (генсека ООН – ред.), Российская Федерация поощряет перемещение собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", - заявил глава Украинского представительства при ООН.

В связи с этим Ельченко отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны России, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационной власти.

Доклад генсека ООН о состоянии выполнения украинской резолюции по защите прав человека во временно оккупированном Крыму был озвучен в понедельник на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН. В связи с этим Ельченко поблагодарил руководство Организации за подготовку документа, а также за выпуск других докладов по Крыму.

Ельченко, кроме того, обратил особое внимание на основные причины нарушений прав человека в Крыму, а именно на иностранную агрессию и временную оккупацию Россией украинского полуострова.

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Все по теме:

Россия, ООН, Владимир Ельченко, Антониу Гутерриш, Женевская конвенция, Оккупированный Крым.
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