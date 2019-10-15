Депутат 8 созыва Луценко назначен советником Кличко

Новости Украины:Экс-депутат Игорь Луценко назначен новым советником киевского головы Виталия Кличко.

Народный депутат 8 созыва от "Батькивщины" Игорь Луценко стал советником столичного головы Виталия Кличко.

Об этом стало известно из поста экс-нардепа в Facebook.

"В последнее время меня часто спрашивают - чем же я буду дальше заниматься? Отвечаю: тем, чем и предыдущие 12 лет и 1 месяц. С сегодняшнего дня еще и официально. Я назначен советником городского головы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Киеве".

Луценко отметил, что будет работать на общественных началах, то есть на безвозмездной основе.