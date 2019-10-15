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Баканов предложил Зеленскому новый законопроект о СБУ

Баканов предложил Зеленскому новый законопроект о СБУ
13:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:Иван Баканов подал президенту Украины Владимиру Зеленскому законопроект новой редакции о СБУ.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов направил президенту Украины Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины", сообщает пресс-центр СБУ.

"Полтора месяца назад глава Службы с трибуны Верховной Рады гарантировал народным депутатам и общественности, что СБУ разработает новую редакцию закона "О Службе безопасности Украины" в кратчайшие сроки. Это обязательство исполнено в срок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект также был передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Национальному институту стратегических исследований.

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Так, приоритетными направлениями реформирования СБУ являются: отказ от несвойственных специальным государственным органам функций; расширение контрразведывательного вектора работы; внедрение гибкой структуры; оптимизация кадрового состава; демилитаризация; повышение уровня социального обеспечения сотрудников; минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности; усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами; совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы. 

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Все по теме:

Верховная Рада, СБУ, Законопроект, СНБО, Владимир Зеленский, Иван Баканов.
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