Представительница НАТО посетит заседание правительственного комитета

Новости Украины:Заседание правительственного комитета по вопросам евроатлантической интеграции посетит помощница Генсекретаря НАТО.

Следующее заседание правительственного комитета по вопросам евроатлантической интеграции состоится при участии высокой представительницы НАТО.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил Дмитрий Кулеба, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции.

Кулеба отметил, что это мероприятие состоится в рамках визита Североатлантического совета в Украину, который станет ключевым событием в отношениях Киева с Альянсом. Заседание правительственного комитета по вопросам евроатлантической интеграции будет посвящено координации дальнейших действий правительства в этой сфере.

"Это заседание состоится при участии Альянса. Участие в нем примет Беттина Каденбах, помощник генсека по политическим вопросам и безопасности", - рассказал Кулеба.

Вице-премьер напомнил, что визит Североатлантического совета в Украину запланирован 30-31 октября, послы государств-членов и генсек Альянса посетят Одессу и Киев.