Украина - НАТО: Кулеба в Брюсселе обсудит выполнение годовой программы

Новости Украины:Кулеба 11 декабря посетит Брюссель для обсуждения проекта годовой нацпрограммы под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2020 год.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба намерен 11 декабря посетить Брюссель, чтобы обсудить результаты выполнения годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина - НАТО за 2019 год, а также проект программы на 2020 год.

Об этом он заявил в ходе пресс-брифинга во вторник в Киеве.

"11 декабря я буду пребывать в Брюсселе, где мы обговорим состояние выполнения годовой национальной программы под эгидой комиссии "Украина-НАТО". Это наша основная дорожная карта по интеграции в Альянс. А также обговорим проект Годовой национальной программы 2020", - ", - сказал Кулеба.

По словам Кулебы на данный момент правительство завершает работу над этим документом.