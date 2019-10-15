Комитет Рады завершает конкурсный отбор на должность члена Совета НБУ

Новости Украины:Профильный комитет Рады 16 октября заслушает 23 кандидатов на пост члена Совета НБУ.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 16 октября заслушает 23 кандидатов на пост члена Совета Национального банка и примет решение рекомендовать Верховной Раде утвердить одного из них, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Согласно сообщению на сайте Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной службы, кандидатами на пост заявлены народный депутат Украины V-VI созывов Станислав Аржевитин, исполнительный директор Центра социальных исследований "Case-Украина" Дмитрий Боярчук, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, народный депутат Украины IV-VI созывов и бывший член совета НБУ Василий Горбаль. А также экс-председатель правления банка "Хрещатик" Дмитрий Гриджук, ликвидатор Укрпромбанка Константин Раевский, депутат Верховной Рады VIII созыва Павел Ризаненко, бывший заместитель секретаря СНБО Борис Соболев, бывший министр финансов Виктор Пинзеник, бывший министр экономики Виктор Суслов.

Кандидатами на пост также являются Сергей Цибин, Виталий Шапран, Павел Щербань, Александр Ярецкий, Анатолий Денисенко, Ростислав Дюк, Наталья Зубрицкая, Андрей Климов, Олег Кобзев, Игорь Корнийчук, Светлана Кузьмина, Евстахия Лехицкая и Юрий Прозоров.

"Комитет завершает конкурсный отбор на замещение вакантной должности члена Совета НБУ. Завтра, 16 октября, приглашаем всех. Мы заслушаем на своем заседании всех кандидатов и примем решение относительно рекомендаций ВР по проекту соответствующего постановления", - сказал Гетманцев в ходе совещательного совета во вторник.

На заседании в среду комитет также рассмотрит правительственный законопроект №2179 о внесении изменений в законодательство о финансовом мониторинге, после чего законопроект рассмотрит парламент в первом чтении.

"Также очень резонансные законопроекты №2047 и №2047-1 о ликвидации коррупционной схемы в публикации отчетов об оценке объектов недвижимости... Мы в среду на комитет выносим депутатский, то есть доработанный законопроект, в котором, мне кажется, нам удалось и ликвидировать схемы, и найти компромисс со всеми стейкхолдерами", - добавил он.

Как сообщалось, парламент в сентябре уволил с должности члена Совета НБУ Тимофея Милованова в связи с его назначением министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.