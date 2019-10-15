Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса

Новости Украины:Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП всех категорий, кроме "рисковых".

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме "рисковых" сроком на два года.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства во вторник.

"Таким образом глава государства откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов "О внесении изменений в законы "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", вводящие электронный чек", - говорится в сообщении.

В Офисе президента Украины прошли консультации с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами - сопредседателями межфракционного депутатского объединения "За ФЛП" и представителями Кабинета министров с целью формирования общей позиции относительно политики в отношении малых предпринимателей.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отмечает, что упомянутые законы направлены не против ФЛП, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группа ФЛП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов. Она объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года, "поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют".

"ФЛПам фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса. А народные депутаты из объединения "За ФЛП" уже готовят законодательные инициативы по защите интересов малых предпринимателей. В частности, они будут работать над переводом в электронную форму отчетности для ФЛП, упрощением налогового администрирования и другими законодательными инициативами", - пояснила Ковалив.

Со своей стороны Зеленский отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать, в святи с чем поручил ввести мораторий на проверки ФЛП "для всех категорий, кроме рисковых, вроде ювелирного бизнеса", отмечается в сообщении. Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

Также Государственная налоговая служба должна предоставить всем желающим уже с 1 января 2020 года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования. По словам главы государства, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве.

Зеленский предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для обработки предложений по улучшению условий для бизнеса, что позволит облегчить условия ведения бизнеса для малых предпринимателей и одновременно способствовать эффективной борьбе с теми крупными компаниями, которые используют упрощенную систему налогообложения для уклонения от уплаты налогов.