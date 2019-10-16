Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе

Новости Украины:Украина будет ждать семидневного периода тишины на Донбассе перед отводом сил.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на участках намеченного разведения сил на Донбассе уже два дня соблюдается режим тишины, но необходимо дождаться 7-дневного срока для начала процесса разведения сил и средств.

"Семидневный срок тишины – это не новость для Украины и всех участников Трехсторонней группы в Минске. Поэтому мы будем ждать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать, что да, семь дней не было обстрелов. На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы можем говорить об отводе (сил – ред.)", - сказал он в среду на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.

Зеленский уточнил, что два дня тишины были зафиксированы на участках намеченного разведения сил.

"У нас с вами страшная трагедия вчера – двое погибших. Я говорил именно об участках разведения: в Золотом и Петровском не было два дня выстрелов. А вчера мы, к сожалению, потеряли людей, одну женщину, очень жаль. За день до этого я был именно в этом месте. Это большая трагедия для всех украинцев", - отметил он.

Отвечая на вопрос, может ли президент РФ Владимир Путин использовать отсутствие прогресса в разведении сил как повод откладывать встречу в Нормандском формате, Зеленский сказал: "Честно говоря, я не знаю в отношении президента Российской Федерации. Мы ожидаем, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы, в конце концов, был мир, перестали убивать наших людей, украинцев. Я думаю, что такое желание должно быть с каждой стороны, поэтому мы ожидаем именно этого".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Латвию.

Началась церемония с приветствия и рукопожатия президентов и их жен, после чего прозвучали гимны двух стран.