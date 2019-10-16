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Зеленский одобрил изменения регламента ВР в поправках ко второму чтению

Зеленский одобрил изменения регламента ВР в поправках ко второму чтению
18:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины подписал закон об изменениях регламента Рады относительно внесения поправок ко второму чтению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 116 регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению", сообщает сайт главы государства.

"Закон излагает часть первую статьи 116 регламента Верховной Рады в новой редакции. Согласно изменениям, при подготовке ко второму чтению предложения и поправки к законопроекту можно вносить только к тексту (разделам, главам, статьям, их частям, пунктам, подпунктам, абзацам, предложениям), который парламент принял за основу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время основной комитет, в порядке исключения может решить учесть внесенные предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранению ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и/или других законодательных актов, которые не рассматривались в первом чтении.

"При этом должна быть указана необходимость внесения этих поправок в выводах главного комитета и/или экспертного подразделения аппарата Верховной Рады и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении", - сказано с сообщении.

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Как известно, 3 октября парламент принял закон "О внесении изменений в статью 116 регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам в законопроект, который готовится ко второму чтению".

За соответствующее решение во время пленарного заседания Рады проголосовали 229 народных депутатов.

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Верховная Рада, Указ президента, Владимир Зеленский.
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