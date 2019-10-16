В НАПК прокомментировали закон о перезагрузке ведомства

Новости Украины:Мангул считает, что закон о перезапуске НАПК "поставил на паузу" полную проверку деклараций.

Из-за принятого закона о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на два месяца может приостановиться полная проверка деклараций.

Это связано с проведением конкурса на должность главы НАПК, сообщил председатель Национального агентства Александр Мангул.

"На срок проведения конкурса и назначения председателя НАПК, как минимум на 60 дней, прекратится проведение полных проверок деклараций, утверждение административных протоколов за правонарушения, связанные с коррупцией, внесение предписаний руководителям государственных органов власти и утверждение антикоррупционных программ", - сказал он.

Также, по словам Мангула, на это время приостановится и утверждение заключений по результатам анализа отчетов политических партий.

Он подчеркнул, что согласно принятому закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предупреждения коррупции", набор полномочий в.и.о. председателя НАПК не позволяет обеспечить непрерывность в работе НАПК.

Мангул также сообщил, что представители Национального агентства не были привлечены к подготовке упомянутого закона.

"Единственная коммуникация руководства НАПК с представителями Офиса Президента состоялась в середине июля. Во время этой встречи я сообщил о проблемных вопросах в работе Национального агентства", - добавил руководитель НАПК.