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В НАПК прокомментировали закон о перезагрузке ведомства

В НАПК прокомментировали закон о перезагрузке ведомства
20:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Мангул считает, что закон о перезапуске НАПК "поставил на паузу" полную проверку деклараций.

Из-за принятого закона о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на два месяца может приостановиться полная проверка деклараций.

Это связано с проведением конкурса на должность главы НАПК, сообщил председатель Национального агентства Александр Мангул.

"На срок проведения конкурса и назначения председателя НАПК, как минимум на 60 дней, прекратится проведение полных проверок деклараций, утверждение административных протоколов за правонарушения, связанные с коррупцией, внесение предписаний руководителям государственных органов власти и утверждение антикоррупционных программ", - сказал он.

Также, по словам Мангула, на это время приостановится и утверждение заключений по результатам анализа отчетов политических партий.

Зеленский подписал закон, меняющий форму управления НАПК

Он подчеркнул, что согласно принятому закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предупреждения коррупции", набор полномочий в.и.о. председателя НАПК не позволяет обеспечить непрерывность в работе НАПК.

Мангул также сообщил, что представители Национального агентства не были привлечены к подготовке упомянутого закона.

"Единственная коммуникация руководства НАПК с представителями Офиса Президента состоялась в середине июля. Во время этой встречи я сообщил о проблемных вопросах в работе Национального агентства", - добавил руководитель НАПК.

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Верховная Рада, НАПК, Александр Мангул.
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