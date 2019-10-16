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В "Слуге народа" пообещали подготовить законопроект о Всеукраинском референдуме

В "Слуге народа" пообещали подготовить законопроект о Всеукраинском референдуме
20:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Корниенко сообщил, что законопроект об инструментах народовластия вскоре будет готов.

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что законопроект об инструментах народовластия и, в частности, о Всеукраинском референдуме, будет подготовлен в ближайшее время.

"Я думаю, что он будет не просто о референдуме, а шире – об инструментах народовластия. Я думаю, что в ближайшее время, до конца года будем выходить на это решение", - сказал Корниенко журналистам вечером в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что законопроект не будет альтернативным проекту закона о референдуме, подготовленному фракцией "Батькивщина".

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"Потому что мы действительно немного по-другому видим его. Это вообще два разных текста", - отметил Корниенко.

Пар так же сообщил, что на заседании фракции "Слуга народа" в среду вечером рассмотрят новые законодательные инициативы.

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Верховная Рада, Законопроект, "Слуга народа", Александр Корниенко.
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