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Зеленский вносит изменения в Большую палату Верховной суда

Зеленский вносит изменения в Большую палату Верховной суда
20:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Зеленский подписал закон, который должен разгрузить Большую палату Верховной суда.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда и по срокам возврата административных дел" № 142-ІХ, сообщает сайт главы государства.

"Документ вносит изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства в части, касающейся ограничения случаев передачи судебных дел в Большую палату Верховного Суда при обжаловании решений судов на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также изменения касаются сроков возврата в суд первой инстанции административных дел после апелляционного и кассационного производства.

Ожидается, что принятие этого закона поможет разгрузить работу палаты Верховного Суда.

Как сообщалось, 2 октября Верховная Рада определила случаи, когда не передаются в Большую палату Верховного суда дела, в которых участники обжалуют судебные решения на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции.

Соответствующий законопроект (№1026) о внесении изменений в некоторые законодательные акты во втором чтении и в целом поддержал 271 народный депутат на пленарном заседании парламента.

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Согласно закону, дело подлежит передаче на рассмотрение Большой палаты, когда участник дела обжалует судебное решение на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции, за исключением случая, когда участник принимал участие рассмотрении дела в судах первой или апелляционной инстанции и не заявлял о нарушении правил предметной или субъектной юрисдикции.

Второе исключение – если участник дела, который обжалует судебное решение, не обосновал нарушение судом правил предметной или субъектной юрисдикции наличием судебных решений Верховного Суда в составе коллегии судей другого кассационного суда в деле с аналогичным основанием и предметом иска в подобных правоотношениях.

Еще одно исключение – если Большая палата Верховного Суда уже излагала в своем постановлении вывод по вопросу предметной или субъектной юрисдикции спора в подобных правоотношениях.

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Верховный суд, Указ президента, Владимир Зеленский.
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