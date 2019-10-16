Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский вносит изменения в Большую палату Верховной суда
Зеленский вносит изменения в Большую палату Верховной суда
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ
Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ
Роберт Дауни-младший засветился в рекламе смартфона OnePlus 7T: забавное видео
Роберт Дауни-младший засветился в рекламе смартфона: забавное видео

Кабмин начинает вводить специальные условия по импорту пищевых продуктов

Кабмин начинает вводить специальные условия по импорту пищевых продуктов
20:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Правительство утвердило порядок установления спецусловий импорта пищевых продуктов и кормов.

Кабинет министров утвердил порядок установления специальных условий импорта пищевых продуктов и кормов для усиления контроля за их перемещением через границу.

Согласно обнародованному постановлению правительства на его сайте от 9 октября 2019 года №869, решение принято с целью охраны территории Украины от занесения особо опасных болезней животных, в первую очередь общих для животных и людей.

"Это постановление принято в рамках приближения к европейскому законодательству. Ранее главный ветеринарный врач мог бессрочно ограничить ввоз продукции. Это был момент для манипуляции и коррупционных злоупотреблений. Теперь ветеринарный инспектор может временно ограничивать ввоз продукции на 72 часа как быстрое превентивное решение. Затем отдел оценки рисков делает анализ и в случае необходимости вводится долгосрочное ограничение на ввоз до его снятия", - прокомментировал постановление заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Кабмин создал орган по защите бизнеса

По его словам, фактически изменилась процедура, "теперь решение принимается на основе экспертной оценки, а не решение одного должностного лица".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Импорт, Тарас Высоцкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени
02 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
03 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
04 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
05 Валуев оценил дебют Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь