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Зеленский: Украина и Латвия создадут специальную совместную комиссию

Зеленский: Украина и Латвия создадут специальную совместную комиссию
20:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Зеленский рассказал, как собирается возвращать активы украинских экс-чиновников из Латвии.

Президент Владимир Зеленский рассказал о создании украинско-латвийской комиссии по юридическим вопросам, которая, в частности, займется тем, чтобы вернуть в Украину арестованные в Латвии средства украинских экс-чиновников.

"Мы сегодня общались с президентом и премьер-министром Латвии. Сейчас подписали документы министры юстиции двух стран. У нас также будет создана специальная совместная группа, комиссия. Как известно, в Латвии много арестованных средств украинских высокопоставленных чиновников, которые выводили их сюда. Латвийский суд в полном соответствии с законом арестовал их. Но, конечно, мы сейчас хотим, чтобы они вернулись в Украину. Думаю, работа названной комиссии поможет в этом", - сказал Зеленский.

Ранее Президент Украиныво время совместной пресс-конференции с Президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом отмечал, что "отдельная тема сегодняшнего разговора — это средства преступного происхождения, связанные с украинскими экс-чиновниками, которые были выведены в латвийские банки. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество". Зеленский подчеркнул, что это касается как вопроса возвращения активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, так и поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины.

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Также в среду в Риге министр юстиции Украины Денис Малюська подписал Меморандум о взаимопонимании с министром юстиции Латвии Янисом Бордансом.

Как сообщалось, ранее суд в Латвии решил конфисковать более 30 млн долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками времен президентства Виктора Януковича.

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Украина, Латвия, Владимир Зеленский, Эгилс Левитс.
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