Скачать
Среда, 16.10.2019
Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается
Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается
Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)
Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)

Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках

Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
22:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Зеленский подписал новую редакцию закона "О публичных закупках".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок", который Верховная Рада приняла 19 сентября 2019г.

"Закон имеет целью обеспечение эффективного, прозрачного и качественного осуществления публичных закупок, предотвращение проявлений коррупции, развитие конкурентной среды и добросовестной конкуренции в сфере публичных закупок в Украине", - сообщается в среду вечером на сайте главы Украинского государства.

Документ содержит ряд нововведений, которые будут способствовать повышению эффективности закупок, внедрению ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, совершенствованию механизма обжалования тендеров, гармонизации с международными стандартами.

"В частности, согласно закону, использование электронной системы ProZorro становится обязательным для осуществления государственных закупок стоимостью от 50 тыс. грн (ранее порог был от 200 тыс. грн). Это поможет вывести из тени более четверти миллиона закупок в год", - говорится в сообщении.

Также закон обязывает заказчика предоставлять отчеты в систему ProZorro о всех закупках стоимостью от 1 копейки (ранее - от 50 тыс. грн).

"Бизнес, который победил в тендере, будет иметь 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении. Это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчикам - сохранить наиболее экономически выгодное предложение", - отмечается в сообщении.

Также документ внедряет дифференцированную плату за подачу жалобы в Антимонопольный комитет Украины (через отдельное постановление Кабмина). Это позволит прекратить необоснованное обжалование большого количества закупок и задержку проведения тендеров. Также закон предусматривает возврат платы в случае удовлетворения жалобы поставщика. За невыполнение решения АМКУ предусмотрена ответственность руководителя заказчика и штраф.

Кроме того, закон усиливает ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков и вводит персональную ответственность должностных лиц. В частности, если будут приобретены товары, работы и услуги без закупки или будет заключен договор до/без закупки, то руководителя заказчика ждет штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также законом предусмотрен инструмент для борьбы с демпингом - система будет указывать на аномально низкую цену, и поставщик должен ее обосновать для заключения договора с заказчиком.

Зеленский выступил за реализацию дисциплинированности должностных лиц

Документ также предусматривает новые инструменты для повышения эффективности закупок, в частности электронные каталоги ProZorro Market и должности уполномоченных лиц для профессионализации закупок.

Кроме того, закон продлевает на 2 года срок закупок лекарств и вакцин через международные организации (до 2022 года). Перечень лекарств и порядок закупок будет утверждать Кабинет министров Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после публикации, кроме раздела VI, который вводится в действие через 12 месяцев со дня опубликования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Законопроект, Указ президента, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени
02 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
03 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
04 Валуев оценил дебют Усика в хэвивейте
05 Как похудеть при сидячем образе жизни: советы диетолога
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь