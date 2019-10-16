Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается

Новости Украины:В Кабинете министров Украины открыли пять новых топ-вакансий.

Открытый конкурс на пять топ-должностей в новом правительстве продолжается.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Друзья, хочу напомнить, что конкурс на топ-должности госслужбы продолжается. Для тех, кто хочет поработать на страну, пока доступны 5 вакансий", - отметил глава правительства.

В частности, по его словам, претенденты могут подать заявки на вакансии:

председателя Государственного агентства по вопросам кино;

председателя Украинского института национальной памяти;

председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести;

государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта;

председателя Государственной аудиторской службы.

Дедлайн подачи заявок - 1 ноября.

В общем, как отметил Гончарук, правительство объявило 20 вакансий на руководящие должности. На 15 из них на конкурс подали заявки более 200 кандидатур.