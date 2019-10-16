Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается

Открытый конкурс на пять топ-должностей в новом правительстве продолжается.
Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
"Друзья, хочу напомнить, что конкурс на топ-должности госслужбы продолжается. Для тех, кто хочет поработать на страну, пока доступны 5 вакансий", - отметил глава правительства.
В частности, по его словам, претенденты могут подать заявки на вакансии:
председателя Государственного агентства по вопросам кино;
председателя Украинского института национальной памяти;
председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести;
государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта;
председателя Государственной аудиторской службы.
Дедлайн подачи заявок - 1 ноября.
В общем, как отметил Гончарук, правительство объявило 20 вакансий на руководящие должности. На 15 из них на конкурс подали заявки более 200 кандидатур.