Запад призывает Украину пересмотреть законопроект о судебной реформе

Новости Украины:Послы стран Запада попросили пересмотреть судебную реформу Зеленского.

Послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза обратились к спикеру Дмитрию Разумкову, премьеру Алексею Гончаруку и главе Офиса президента Андрею Богдану с просьбой пересмотреть отдельные положения законопроекта о реформе судебной системы.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заявление послов 15 октября

Подписанты выразили желание встретиться с адресатами заявления, чтобы объяснить угрозы отдельных положений принятого Радой законопроекта целям предложенной правительством реформы.

Кроме того, авторы документа посоветовали сотрудничать с Венецианской комиссией с целью приведения закона "в полное соответствие с нашими общими ценностями".

В приложении к заявлению изложены замечания к законопроекту от ЕС, USAID и экспертов из Канады.

О сокращении состава судей: "Сокращению судей Верховного Суда должен предшествовать пересмотр норм юрисдикции суда и укомплектование надлежащим штатом судов низших инстанций с целью обеспечения доступа к правосудию и стабильности судебной системы".

О подчинении Высшей квалификационной комиссии судей Высшему совету правосудия: "Предоставление ВСП полномочий утверждать правила и методологию судебного отбора препятствует ВККС эффективно выполнять свои функции".

Такое подчинение должно произойти только после реформирования ВСП.

О полномочиях комиссий: "Требования по созданию конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВСП, включая условия участия и привлечения международных экспертов, требуют пересмотра с целью обеспечения их эффективности".