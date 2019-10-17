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Четверг, 17.10.2019
Запад призывает Украину пересмотреть законопроект о судебной реформе
Запад призывает Украину пересмотреть законопроект о судебной реформе
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Запад призывает Украину пересмотреть законопроект о судебной реформе

Запад призывает Украину пересмотреть законопроект о судебной реформе
01:43 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Послы стран Запада попросили пересмотреть судебную реформу Зеленского.

Послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза обратились к спикеру Дмитрию Разумкову, премьеру Алексею Гончаруку и главе Офиса президента Андрею Богдану с просьбой пересмотреть отдельные положения законопроекта о реформе судебной системы.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заявление послов 15 октября

Подписанты выразили желание встретиться с адресатами заявления, чтобы объяснить угрозы отдельных положений принятого Радой законопроекта целям предложенной правительством реформы.

Кроме того, авторы документа посоветовали сотрудничать с Венецианской комиссией с целью приведения закона "в полное соответствие с нашими общими ценностями".

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В приложении к заявлению изложены замечания к законопроекту от ЕС, USAID и экспертов из Канады.

О сокращении состава судей: "Сокращению судей Верховного Суда должен предшествовать пересмотр норм юрисдикции суда и укомплектование надлежащим штатом судов низших инстанций с целью обеспечения доступа к правосудию и стабильности судебной системы".

О подчинении Высшей квалификационной комиссии судей Высшему совету правосудия: "Предоставление ВСП полномочий утверждать правила и методологию судебного отбора препятствует ВККС эффективно выполнять свои функции".

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Такое подчинение должно произойти только после реформирования ВСП.

О полномочиях комиссий: "Требования по созданию конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВСП, включая условия участия и привлечения международных экспертов, требуют пересмотра с целью обеспечения их эффективности".

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Все по теме:

Германия, ЕС, Великобритания, Канада, Судебная реформа, Алексей Гончарук, Андрей Богдан, Дмитрий Разумков.
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