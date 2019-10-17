В "Слуге народа" анонсировали фракционное заседание по переговорам в Минске

Новости Украины:"Слуга народа" проведет специальное заседание фракции по Минским переговорам.

Правящая партия "Слуга народа" решила провести отдельное заседание фракции, посвященное переговорам в Минске по урегулированию на Донбассе, на который пригласят министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Об этом после заседания фракции 16 октября сообщил ее председатель Давид Арахамия, передает "РБК-Украина".

По его словам, 16 октября "Слуга народа" не обсуждала тему Минска.

"Мы решили инициировать отдельное заседание фракции и посвятить в этот вопрос всю фракцию. Этот вопрос нельзя обсуждать фрагментарно, там очень большое количество нюансов", — сказал Арахамия.

Кроме Пристайко на это заседание планируют пригласить еще нескольких представителей Украины на переговорах в Минске.

"На следующей неделе работа в округах. Я думаю, что через неделю мы будем это планировать", — резюмировал Арахамия.