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В Минобороны планируют разработать новую стратегию ВСУ

В Минобороны планируют разработать новую стратегию ВСУ
10:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Александра Буняка, сейчас будут разрабатываться предложения к проектам Стратегии военной безопасности Украины.

Министерство обороны по результатам оборонного обзора приняло решение сформировать новую оборонную стратегию ВСУ. 

Такую информацию обнародовал Александр Буняк. В частности он сообщил, что это часть военной реформы, которая должна завершиться в 2020 году. Он также сообщил, что в мае текущего года Министерство обороны осуществляло оборонный обзор. Главная задача таких мероприятий - это оценка готовности Вооруженных сил к реагированию на любую военную угрозу. 

Он также добавил, что информация полученная в результате оборонного обзора, поможет сформировать новую модель ВСУ, которая будет учитывать реальные и потенциальные угрозы в военной сфере, а так же в финансово-экономической.

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В Мин обороны заявили, что обзор проводиться в три этапа: организационно-подготовительный, основной и заключительный. На заключительном этапе будут разрабатываться предложения к проектам Стратегии военной безопасности Украины и Стратегического оборонного бюллетеня Украины.

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ВСУ, Миобороны, Стратегия ВСУ, Оборонный обзор.
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