В Минобороны планируют разработать новую стратегию ВСУ

Новости Украины:По словам Александра Буняка, сейчас будут разрабатываться предложения к проектам Стратегии военной безопасности Украины.

Министерство обороны по результатам оборонного обзора приняло решение сформировать новую оборонную стратегию ВСУ.

Такую информацию обнародовал Александр Буняк. В частности он сообщил, что это часть военной реформы, которая должна завершиться в 2020 году. Он также сообщил, что в мае текущего года Министерство обороны осуществляло оборонный обзор. Главная задача таких мероприятий - это оценка готовности Вооруженных сил к реагированию на любую военную угрозу.

Он также добавил, что информация полученная в результате оборонного обзора, поможет сформировать новую модель ВСУ, которая будет учитывать реальные и потенциальные угрозы в военной сфере, а так же в финансово-экономической.

В Мин обороны заявили, что обзор проводиться в три этапа: организационно-подготовительный, основной и заключительный. На заключительном этапе будут разрабатываться предложения к проектам Стратегии военной безопасности Украины и Стратегического оборонного бюллетеня Украины.