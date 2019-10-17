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Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ
11:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ в рамках переговоров о новой программе.

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с заместителем директора Международного валютного фонда (МВФ) Девидом Липтоном, сообщил глава Национального банка Яков Смолий.

"Первая из встреч с МВФ состоялась сегодня (16 октября –прим. ред.). Вместе с руководителями Минфина и Миниэкономики общались с заместителем директора МВФ Девидом Липтоном", – написал Смолий в соцсети Twitter.

Переговоры о новой долгосрочной программе сотрудничества продолжаются, добавил он.

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Как сообщалось, украинская делегация вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями 16 октября.

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МВФ, Международный валютный фонд, Дэвид Липтон, Яков Смолий.
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