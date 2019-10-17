Новости Украины:Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ в рамках переговоров о новой программе.

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с заместителем директора Международного валютного фонда (МВФ) Девидом Липтоном, сообщил глава Национального банка Яков Смолий.

"Первая из встреч с МВФ состоялась сегодня (16 октября –прим. ред.). Вместе с руководителями Минфина и Миниэкономики общались с заместителем директора МВФ Девидом Липтоном", – написал Смолий в соцсети Twitter.

Переговоры о новой долгосрочной программе сотрудничества продолжаются, добавил он.

Перша із зустрічей з #МВФ відбулася сьогодні. Разом із очільниками @MinFin_Ukraine та @mineconomdev спілкувалися із заступником директора @IMFNews Девідом Ліптоном @Lipton_IMF. Переговори про нову довгострокову програму співпраці тривають. pic.twitter.com/ZxzNnAEaLG — Yakiv Smolii (@YSmolii) October 16, 2019

Как сообщалось, украинская делегация вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями 16 октября.