Украинская судебная реформа поддалась жесткой критике со стороны ЕС

Новости Украины:ЕС призывает Украину спросить мнения Венецианской комиссии перед тем, как вводить этот закон в действие.

Положения законопроекта о деятельности органов судейского управления, принятого Верховной Радой, противоречат европейским стандартам и могут подорвать независимость судебной системы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении временного поверенного в делах представительства ЕС в Украине Анники Вайдеманн.

"ЕС неоднократно высказывал свою позицию относительно судебной реформы. Мы четко и неоднократно выражали наше беспокойство по поводу законопроекту №1008. В частности, положения, касающиеся Верховного суда, противоречат европейским стандартам и могут подорвать независимость судебной системы", - говорится в заявлении.

ЕС настоятельно призывает Украину спросить мнения Венецианской комиссии перед тем, как вводить этот закон в действие.

"ЕС по-прежнему поддерживает надлежащую широкую судебную реформу в соответствии с европейскими стандартами, которая также является одним из приоритетов для раскрытия инвестиционного потенциала Украины, что является провозглашенным приоритетом украинского правительства", - заявила Вайдеманн.

Парламент 16 октября проголосовал во втором чтении президентский закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Документ, в частности, предусматривает сокращение количества судей Верховного суда Украины дважды - с 200 до 100, а также роспуск действующего состава ВККС и сокращение числа его членов с 16 до 12. Также Рада создала комиссию по вопросам добродетели.

Напомним, послы Канады, Великобритании, Германии и ЕС в совместном обращении выразили обеспокоенность законопроектом о реформе судебной системы в Украине.