Еще одного экс-нардепа задержали при попытке покинуть Украину

Бывшего народного депутата Украины Игоря Кононенко задержали в аэропорту "Борисполь" при попытке пересечь границу, сообщил бывший нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
"Бывший депутат Игорь Кононенко в четверг вечером прибыл в аэропорт Борисполь с целью вылететь за пределы Украины", - написал Лещенко.
По мнению Лещенко, в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был задержан в "Борисполе" для выяснения его нынешнего статуса.
"По состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы", - отметил Лещенко.
В свою очередь генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка допустил, что задержание Кононенко может быть связано с пресечением попытки избежать ответственности.
"Генеральная прокуратура Украины к этому (задержанию) не имеет отношения. Мы детально выясним, о чем идёт речь. Есть публичная информация, что есть одно из уголовных производств в отношении этого человека, и оно расследуется НАБУ", - сказал генпрокурор в четверг вечером в эфире программы "Право на власть", на телеканале "1+1".
Кроме того, как подчеркнул Рябошапка "есть другие эпизоды, которые расследуются в уголовоных производствах".
"Поэтому возможно что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением вероятности исчезновения народного депутата, чтобы избежать уголовной ответственности", - предположил генпрокурор.