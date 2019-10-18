Еще одного экс-нардепа задержали при попытке покинуть Украину

Новости Украины:Экс-нардеп Кононенко задержан в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь из Украины.

Бывшего народного депутата Украины Игоря Кононенко задержали в аэропорту "Борисполь" при попытке пересечь границу, сообщил бывший нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Бывший депутат Игорь Кононенко в четверг вечером прибыл в аэропорт Борисполь с целью вылететь за пределы Украины", - написал Лещенко.

По мнению Лещенко, в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был задержан в "Борисполе" для выяснения его нынешнего статуса.

"По состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы", - отметил Лещенко.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка допустил, что задержание Кононенко может быть связано с пресечением попытки избежать ответственности.

"Генеральная прокуратура Украины к этому (задержанию) не имеет отношения. Мы детально выясним, о чем идёт речь. Есть публичная информация, что есть одно из уголовных производств в отношении этого человека, и оно расследуется НАБУ", - сказал генпрокурор в четверг вечером в эфире программы "Право на власть", на телеканале "1+1".

Кроме того, как подчеркнул Рябошапка "есть другие эпизоды, которые расследуются в уголовоных производствах".

"Поэтому возможно что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением вероятности исчезновения народного депутата, чтобы избежать уголовной ответственности", - предположил генпрокурор.