Разумков рассказал, зачем была создана ВСК по восстановлению территориальной целостности

Новости Украины:Во временную специальную комиссию вошли представители всех политических фракций и групп, которые представлены в стенах Верховной Рады Украины.

Созданная при парламенте Временная специальная комиссия (ВСК) по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины появилась из-за событий вокруг информации о “формулы Штайнмайера”. Об этом спикер ВРУ Дмитрий Разумков рассказал в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

“Как и у любой временной специальной комиссии, предусмотрены те вопросы, которыми она будет заниматься. Эта инициатива вызвана теми событиями, которые появились после так называемой информации по „формуле Штайнмайера“, парламент выразил свою позицию. Что важно — в эту Временную специальную комиссию вошли представители всех политических фракций и групп, которые представлены в стенах Верховной Рады Украины. Это важно, это правильно, и я уверен, что она достаточно эффективно сможет балансировать и в медийном поле, информационном поле”, — подчеркнул Разумков.

Разумков добавил, что под медиа-полем он имеет в виду, прежде всего, поле информационное, что могло бы “сбалансировать интересы общества и государства в этом вопросе”.